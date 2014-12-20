«الداخلية» تعلن ضبط 263 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجه قطاع مصلحة الأمن العام، بوزارة الداخلية، عدة حملات موسعة، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزي، ومشاركة عناصر سرية، وفرق انتشار سريع، ومجموعات قتالية، مدعومة بأحدث الأجهزة والأسلحة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، صباح السبت:«من بين النتائج التي أسفرت عنها الحملات، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، عن ضبط

263 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر (البانجو)، وزنت 95 كيلو جرام، وكمية من مخدر (الحشيش)، وزنت 10 كيلو جرام، وكمية من مخدر (الهيروين)، وزنت 975 جرام، وكمية من مخدر (الأفيون)، وزنت 640 جرام، و512444 قرص مخدر».