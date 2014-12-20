وزارة التموين: صرف 85% من السلع المدعمة عن شهر ديسمبر حتى الآن

أكد المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأن نسبة الصرف عن شهر ديسمبر الحالى بلغت حتى الآن ٨٥ ٪، و جار الصرف فى مختلف المحافظات.

وأوضح المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع تسليم السلع لمنافذ البيع والتأكد من وصولها إلى المواطنين أولًا بأول، من خلال الجولات الميدانية وتلقى تقارير يومية من مديرى المديريات، لافتًا إلى أنه يتم تكثيف الرقابة على منافذ التوزيع بعدم تلاعب البعض فى السلع، ولتفادى أى مشاكل من الممكن حدوثها.

وأشار محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، إلى أنه يتم حاليًا ضخ سلع إضافية فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار منخفضة تصل إلى 30%، إضافة إلى تخصيص بعض منافذ المجمعات لبيع اللحوم والدواجن، وكذلك الخضراوات والفاكهة بأسعار تناسب المواطنين.

كان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه تم صرف سلع غذائية مجانية بقيمة 384 مليون جنيه منذ تطبيق منظومة الخبز حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين خلال عام 2015 إلى أكثر من 100 سلعة. وأضاف الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم الانتهاء من تطوير كل المجمعات الاستهلاكية خلال العام القادم، وتوفير كل السلع بها بجودة عالية وبأسعار مدعمة تناسب كل دخول الأسر المصرية.