واشنطن تدرس إعادة إدراج كوريا الشمالية بقوائم الدول الراعية للإرهاب

ذكرت تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تفكر في إعادة إدراج كوريا الشمالية ضمن قوائم الدول الراعية للإرهاب.

وأشارت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية الي أن كوريا الشمالية أٌدرِجت كدولة راعية للإرهاب قرابة 20 عامًا حتى عام 2008 ، عندما قامت إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن بإزالة بيونج يانج من القائمة في محاولة لتحريك مفاوضات بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

كان مكتب التحقيقات الفيدرالية قد أصدر بيانُا في وقت سابق اليوم ـ يفيد بأن كوريا الشمالية هي المتهم الرئيسي في الهجوم (السيبراني) على شركة (سوني بيكتشرز) اخترقت خلاله أنظمة سوني الداخلية وتسريب الآلاف من الملفات ، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي لفناني ومشاهير السينما الأمريكية ، وعناوين بريدهم الإلكتروني وكلمات السر ونُسخ من جوازات السفر التابعة لكل من الممثلين وطاقم العمل القائم على تصوير الأفلام.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما – في مؤتمره الصحفي السنوي بالبيت الأبيض اليوم ، تعليقًا على عملية القرصنة على شركة سوني الأمريكية من قبل كوريا الشمالية – ” سنرد بشكل مناسب، وفي المكان والزمان الذي نختاره ، ولن أكشف عن ذلك هنا اليوم في هذا المؤتمر الصحفي”.

أ ش أ