بالأسماء.. احتجاز 10 حالات مصابة بمرض الحصبة ببني سويف

احتجزت مستشفى حميات بنى سويف 10 حالات مصابة بمرض الحصبة، وقامت إدارة الطب الوقائى بأخذ عينات من الأطفال وإعطائهم مصل ضد المرض.

وحصلت وكالة أونا، على أسماء الأطفال المصابين بالمرض وهم حبية فرج عبدالباقى ونادية احمد ويوسف احمد ومحمد أحمد فرحة محمد، وايمان احمد وندا أحمد ومجدى مخلوف وأمين حسن وندى بدر.

وأمر الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، بتشكيل لجنة من الطب الوقائى بالمديرية للوقوف على أسباب انتشار الحصبة بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف وتطعيم الأطفال لمنع تزايد انتشار المرض.

وتضمن عمل اللجنة التحقيق فى وفاة الطفل “محمود عبدالغنى محمود” والذى لقى مصرعه متأثرا بالحصبة وآثارها الجانبية الذى تمثل فى التهاب رئوى حاد.

حيث حاولت اللجنة إبعاد التهمة عن المديرية بإثبات عدم تناول الطفل للتطعيمات عقب طلب الشهادة الصحية والتأمينية للطفل محمود من والده وكانت المفاجأة الكبرى أن الطفل قد حصل على جميع تطعيماته الخاصة بالحصبة وغيرها من الأمراض المعدية والمستوطنة.

وكانت قرية أطواب شهدت انتشار عدوى مرض الحاصبة حلال الأيام القليلة الماضية لدرجة وصلت الى قيام مستشفى الحميات بتخصيص دور كامل بها لتلقى حالات المرض التى تعدت الـ 34 حالة.