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صورة لكلينتون مع حسناء مثيرة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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صورة لكلينتون مع حسناء مثيرة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكلينتون مع حسناء مثيرة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ظهرت صورة للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بصحبة زوجة مالك أحد المتاجر الشهيرة في ولاية نيويورك الامريكية، المدعو جون كاتسيماتيديس، مع نجلتها.

وظهر الرئيس كلينتون في الصورة، التي نقلها موقع “فري بيكون” الأمريكي، واضعا يده على نجلة كاتسيماتيديس، فيما كانت ترتدي فستانا كاشفا، الأمر الذي أثار جدلا شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا تويتر.

وعلق شخص يدعى ديفيد بورتنوي على الصورة على موقع تويتر قائلا: “هل فعلها بيل كلينتون مجددا؟”.

وعلق مستخدم آخر للموقع يدعى ميشيل كوالي متسائلا: “أين هيلاري؟”

وترتبط عائلة كاتسيماتيديس بعلاقة وطيدة مع عائلة كلينتون، وسبق لجون كاتسيماتيديس جمع تبرعات بلغت 750 ألف دولار لصالح حملة هيلاري كلينتون للترشح للرئاسة عام 2008، بل سمح وقتها للزوجين بيل وهيلاري بالتجول في أرجاء الولايات المتحدة باستخدام طائرته الخاصة.

يذكر أن كلينتون كان قد أقام علاقة سرية مع متدربة البيت الأبيض “مونيكا لوينسكي”، مما ترك أثرا سلبيا على مشواره السياسي.

 

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