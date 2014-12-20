مدير الأمن العام يترأس الملتقى الثاني لقادة القوات الخاصة لأمن الطرق

الرياض - مناحي الشيباني

ترأس معالي مدير الامن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج فعاليات الملتقى الثاني لقادة القوات الخاصة لامن الطرق الذي عقد بمقر الامن العام بالناصرية، وفي مستهل كلمة معاليه رحب بالمشاركين في هذا الملتقى الذي يستعرض عددا من الخطوات التطويرية التي تشهدها هذه القوات في مجال توظيف التقنية والتوسع في مواقع اخرى على الطرق الرابطة بين اجزاء المملكة في ظل الدعم اللا محدود من لدن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله الذي يدعم الامن حتى اصبح منارة يشار لها بالبنان، مشيرا معاليه الى ان هذا الملتقى فرصة لبحث مزيداً من التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة قيادات القوات الخاصة لامن الطرق على مستوى المملكة لتطوير الاداء وتقديم الخدمة الامنية والمرورية لسالكي الطرق الرابطة بين اجزاء المملكة واكد معاليه في كلمته على الاهمية التي تحظى بها قيادة امن الطرق واداراتها الفرعية لدى قائدى المركبات على الطرق الخارجية.

وكان هذا الملتقى قد بدا بآي من الذكر الحكيم ثم كلمة لقائد القوات الخاصة لامن الطرق اللواء خالد بن نشاط القحطاني اشاد فيها بالدعم الذي تتلقاه هذه القوات مستعرضا ابرز الانجازات التي تحققت لضبط النواحي الامنية والمرورية وتقديم الخدمات الانسانية خاصة في المواسم التي تشهد حراكا في اعداد المركبات التي تسلك الطرق التي تمت تغطيتها والرابطة بين اجزاء المملكة، كما استعرض اللواء القحطاني عدداً من المحاور التي تم بحثها في هذا الملتقى منها بحث التجهيزات الأمنية في عدد من المناطق وبحث إدخال الآليات الحديثة والمعدات في أمن الطرق. اضافة الى بحث مجالات التدريب والعمل الميداني.. وتعاون القوات من القطاعات الأخرى في استعراض ابرز الخطط والبرامج التي ترفع جاهزية رجال الأمن في الميدان.