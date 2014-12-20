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مصرع 9 مهاجرين غير شرعيين غرقا قبالة السواحل المغربية

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مصرع 9 مهاجرين غير شرعيين غرقا قبالة السواحل المغربية مصرع 9 مهاجرين غير شرعيين غرقا قبالة السواحل المغربية

لقي 9 مهاجرين من بينهم 3 رضع، مصرعهم غرقا الجمعة 19 ديسمبر، قبالة السواحل المغربية الشمالية، في حين تم إنقاذ 21 آخرين.

وأفاد بيان لولاية مدينة طنجة المغربية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، بأن المهاجرين غير الشرعيين كانوا على متن قارب مطاطي غرق قبالة الساحل الواقع بين طنجة والفنيدق.

وجاء في البيان أن 30 مهاجرا كانوا على متن القارب، مضيفا أنه فور معرفة الحادث، تم إرسال 4 وحدات تابعة للبحرية الملكية وطائرتين مروحيتين لإنقاذهم.

ويحاول المهاجرون الوصول بطريقة غير قانونية إلى إسبانيا عبر مضيق جبل طارق، الفاصل بين أوروبا وإفريقيا بمسافة 15 كيلومترا، باستعمال قوارب مطاطية ومعدات تقليدية للسباحة.

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