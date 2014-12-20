1984 ــ سلطان القاسمي يفتتح مهرجان الفنون الأول

افتتح صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مهرجان الفنون الوطني الاول، الذي تنظمه الدائرة الثقافية بالشارقة بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحكومية، وذلك بمقر مركز المعارض الدولي «اكسبو»

ويتضمن المهرجان معرض رسوم الاطفال، ومعرض «تراثنا الحي» الذي شاركت فيه بعض الجمعيات النسائية، كما يتضمن معرض الصور الفوتوغرافية الذي شارك فيه اكثر من 30 مصوراً من الدولة، ومعرض فن الكاريكاتير الذي شارك فيه اكثر من تسعة فنانين قدموا 350 عملاً كاريكاتيراً. إضافة الى المعرض السنوي الثالث لجمعية الامارات للفنون التشكيلية الذي شارك فيه اكثر من 60 فناناً من دولة الامارات وخارجها وبلغ عدد اللوحات أكثر من 100 عمل فني بين نحت وتلوين ورسم.

كما يتضمن مهرجان الفنون معرض الطوابع البريدية الذي شاركت فيه وزارة المواصلات وعدد من الشركات العالمية، إضافة الى عدد من الهواة. 1 مارس 1984

أحمد بن سعيد يترأس اجتماع النصر

وافق مجلس إدارة نادي النصر في اجتماعه الذي عقده برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وحضور جميع أعضائه، على رصد مبلغ 550 ألف درهم لتغطية نفقات المعسكر الخارجي الذي تقرر إقامته في البرازيل للفريق الاول لكرة القدم، وتقرر أن يترأس البعثة علي عبيد القهاش نائب رئيس اللجنة الرياضية، والتي تضم في عضويتها 39 لاعباً وتسعة أعضاء هم أفراد الجهاز الفني والطبي. 26 يونيو 1985

1983 ــ معرض صور وحوادث المرور بدبي

افتتح في جمعية النهضة النسائية في دبي معرض صور حوادث الطرقات وحوادث الحرائق في البيوت، الذي تنظمه قيادة شرطة دبي بالتعاون مع الصحف المحلية. بهدف نشر الوعي المروري عند الناس وخصوصاً ما تسببه مثل هذه الاضرار من مصائب ومآس بشعة سواء كانت في الارواح او في الممتلكات.

حضر المعرض إضافة إلى عضوات الجمعية النسائية بدبي وممثلات عن شرطة دبي عدد كبير من السيدات اللواتي تجولن في المعرض وتمعن في الصور والتعليقات الموجودة على كل صورة. 22 نوفمبر 1983

1986 ــ إسماعيل علي يفوز بالمرحلة الثالثة للدراجات

أقيمت المرحلة الثالثة من بطولة الناشئين للدراجات التي ينظمها اتحاد الدراجات بالدولة في حديقة الصفا بدبي لمسافة 27 كيلومتراً فاز فيها بالمركز الاول اسماعيل علي حمادة من نادي النصر، تلاه أحمد عبدالله احمد من عجمان، وفي المركز الثالث يعقوب يوسف عمير. 28 مارس 1986

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل عزالدين عثمان

1 مايو 1981

4 مايو 1981