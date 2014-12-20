كوكبة جديدة من شباب الوطن تلبي نداء الواجب

كوكبة جديدة من شباب الإمارات من «الذكور والإناث» تنضم اليوم لنيل شرف خدمة الوطن، وتلبية نداء الواجب في ملحمة وطنية، أثبت فيها أبناء الإمارات حبهم وولاءهم وانتماءهم للوطن، والقيادة الرشيدة، من خلال سرعة تلبية النداء فور صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وليلحقوا بزملائهم وزميلاتهم في الدفعة الأولى التي سبقتهم، وأنهت فترة تدريبها الأساسي مؤخراً ليسطروا بحروف من نور أنهم كانوا من أوائل الذين طبق عليهم التجنيد الإلزامي في تاريخ الدولة، وليشكلوا جيشاً وطنياً قوياً، للذود عنه وحمايته ضد كل من تسول له نفسه العبث به، والنيل من مكتسباته وإنجازاته التي تحققت بفضل القيادة الرشيدة وأبناء الوطن على مدار العقود الماضية.

وتستقبل معسكرات التدريب منتسبي الدفعة الثانية من مجندي الخدمة الوطنية اليوم بعد انتهاء الهيئة من إجراءات تسجيل والفحص الطبي لمنتسبي الدفعة الجديدة، وذلك للخضوع لفترة التدريب الأساسي، التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر، حيث انتهت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية من كل الاستعدادات المطلوبة لاستقبال الدفعة الثانية من المجندين.

وتشمل الدفعة الثانية المواطنين الذكور من مواليد 30 مايو 1984 ولغاية 30 مايو 1989، وهم من موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ما عدا العسكريين العاملين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وتجاوز عدد المسجلين في الدفعة الأولى للخدمة الوطنية 9000 مسجل، في حين يتوقع أن يصل عدد الملتحقين بالدفعة الثانية إلى 6000 مجند، وذلك بحسب هيئة الخدمة الوطنية.

رؤية الإمارات

وأوضح اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن الأسرة الإماراتية تحظى بدور أساسي في تنشئة جيل يفخر بماضيه، ويسعى بحماس إلى خوض التحديات والتغلب عليها ليحكي حكاية بطولات وإنجازات خاضها الآباء المؤسسون من أجل اتحاد صلب متماسك يتجه بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية 2021، مشيداً بما تبذله الأم الإماراتية من جهود للمحافظة على قيم أفراد أسرتها وما يقدمه الأب الإماراتي من مثال يحتذى به لأفراد أسرته داعياً جيل الشباب والشابات إلى حمل راية الوطن وتولي مسؤولياته لتكون رؤيتهم واضحة وأهدافهم محددة، وطالبهم بالاستفادة من هذه الفرصة لإظهار أفضل ما لديهم ومتابعة دروب الأولين، ومشدداً على وعي المواطن الإماراتي الشاب في الظروف الراهنة بجميع التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم على حد سواء.

تدريبات وتمارين عسكرية

وقالت الهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إن التدريب الأساسي للخدمة الوطنية يشتمل على فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند على الأسلحة والعمليات العسكرية أو الأمنية التي تحددها اللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأضافت الهيئة أن عملية تدريب الفتيات ستتم في معسكر منفصل عن معسكرات تدريب الذكور، فضلاً عن توفر مدربات ومشرفات وطاقم عمل كامل من الإناث،‫ ويتوجب على الملتحقات بالخدمة الإقامة في المعسكر خلال فترة التدريب كما هو مطبق على الذكور.‬‬‬

تدريب أساسي

وتتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تدريب جميع المجندين تدريباً أساسياً في القوات المسلحة، على أن يتم توزيعهم بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي على الجهات المبينة بالقانون وهي القوات المسلحة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، التي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفقاً للقدرة الاستيعابية للقوات المسلحة، وطبقاً للقواعد التي تضعها القيادة العامة بالتنسيق مع هذه الجهات من خلال لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

تحديد الموقف من التجنيد

وكانت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، طالبت جميع مواطني الدولة من الذكور ممن ينطبق عليهم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014، بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية مراجعة أقرب مركز تجنيد من مقر سكنهم لتحديد موقفهم من التجنيد للتسجيل في الدفعة الثانية عقب التحاق الدفعة الأولى من الحاصلين على الثانوية العام الماضي، وذلك بمجرد تلقيهم رسالة نصية على هواتفهم المحمولة يحدد فيها تاريخ ووقت التسجيل، في مراكز التسجيل في معسكر آل نهيان في أبوظبي، ومعسكر العين في العين، ومعسكر الرحمانية في الشارقة، ومعسكر ليوا في الغربية.

تعاون الجهات الحكومية والخاصة

وثمنت الهيئة كل الجهود المبذولة من مختلف الجهات والمؤسسات، التي أسهمت وتعاونت لتسهيل عملية استقطاب وتسجيل منتسبي الدفعة الثانية للخدمة الوطنية، حيث تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن ينطبق عليهم شروط الالتحاق، وذلك وفقاً للقانون.

الاستقبال يبدأ في ساعة مبكرة اليوم

ويتم استقبال منتسبي الدفعة الجديدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم في خمسة معسكرات على مستوى الدولة وهي مدرسة خولة بنت ألأزور في أبوظبي لاستقبال الإناث، ومعسكر ليوا بالقرب من مدينة زايد في المنطقة الغربية ومعسكر العين بالقرب من «بوادي مول» ومعسكر سيح اللحمة بالعين بالقرب من المنطقة الصناعية على طريق رماح ومعسكر المنامة بعجمان على طريق الشارقة- الذيد.

وتوافد منتسبي الدفعة على مراكز تسجيل الخدمة الوطنية والاحتياطية بالدولة فور تلقيهم رسائل نصية قصيرة، تفيد قبولهم في الدفعة الثانية، وضرورة مراجعة مراكز التسجيل لإتمام إجراءات إصدار البطاقات العسكرية الخاصة بهم، وخصصت القيادة العامة للقوات المسلحة معسكر المنامة لإصدار البطاقات العسكرية، وذلك تجنباً للازدحام من جانب أبناء الوطن الذين تم قبولهم في الدفعة لإنهاء كل الإجراءات، تمهيداً لالتحاقهم بمعسكرات التدريب.

مدة الخدمة

وتبلغ مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، بينما تبلغ مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي على أن يكون التحاق الإناث بالخدمة اختيارياً وبموافقة ولي الأمر ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قواعد

ولا يجوز الترخيص لأي مواطن من الذكور في ما بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره تم الإعلان عن اسمه بمغادرة الدولة ما لم يحصل على إذن الجهات المختصة بالتجنيد أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه من التجنيد.

ولا يجوز أن يلحق أي طالب بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة أو خارجها بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن لديه بطاقة الخدمة الوطنية أو إحدى الشهادات التي تحدد موقفه من التجنيد.

تأجيل الخدمة الوطنية

وتؤجل الخدمة الوطنية وقت السلم لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله، وذلك في حالة ألا تتجاوز أعمارهم تسعة وعشرين عاماً لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب، التي تكون مدة الدراسة أو التدريب بها سنتين أو أكثر حصلوا على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 90%، وإذ بلغت سن الطالب الثامنة عشرة من عمره ولم يكمل الثانوية العامة ومازال مستمراً في الدراسة الصباحية، وإذا بلغت سن الطالب في المرحلة النهائية الحد الأقصى.

التأجيل لمن لم يتم استيعابهم بالخدمة

وتؤجل الخدمة الوطنية للمواطنين، الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات المبينة في القانون إلى سنوات لاحقة طبقاً للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن، ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقررة، وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط ألا يتجاوز العمر الأربعين سنة.

رؤية رئيس الدولة

قال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان: إن قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يمثل ترجمة عملية للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرصهم الشديد على مصلحة شباب الوطن ومستقبله.

الخدمة الوطنية للموظفين تضاف إلى سنوات العمل

أكدت هيئة الخدمة الوطنية أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص تعتبر كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات، وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية، واستحقاق الزيادات المقررة.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا تم تعيين المجند بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة والعمل وتتحمل القوات المسلحة تكاليف ضم الخدمة، حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة.

ترقيات

ويؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه للخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته، كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء، ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرهما من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

ويؤدى للعامل في القطاع الخاص طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه إجمالي أجره الشهري الشامل، وبما يتضمن كل علاواته وبدلاته وكأنه يؤدي عمله فعلاً، وبنسبة 50% من قبل القوات المسلحة و50% من قبل جهة عمله، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرهما من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

المسموح والمحظور

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها أمس عن أنه يتوجب على منتسبي الدفعة الثانية اصطحاب التالي إلى مراكز التدريب في حقيبة صغيرة تضم:

عدد 1 ملابس رياضية «بنطلون أسود وفانيلة بيضاء».

عدد 1 حذاء رياضة أبيض خاص بالركض.

عدد 1 حذاء نايلون «نعال» باللون الأزرق.

عدد 4 جرابات وعدد 2 وزار مع فانيلة داخلية.

معدات النظافة الشخصية صابون، معجون أسنان، فرشاة، شامبو، قصاصة.

والسماح بجلب الهواتف النقالة بدون كاميرات ويمنع جلب أي مهمات أو مقتنيات سوى ما سبق ذكره.