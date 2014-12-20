المصري: ماكيدا يتولى قيادة الفريق خلال ساعات

كشف محمود جابر المدير الإداري للمصري البورسعيدي عن الاتفاق مع الإسباني خوان ماكيدا مدرب الاتحاد السكندري الأسبق لتولي مسؤولية الفريق.

وكان طارق يحيى المدير الفني للمصري قد تقدم باستقالته، عقب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال جابر لـFilGoal.com: "يصل ماكيدا خلال ساعات من أجل توقيع العقود مع المصري".

وتابع "سيتولى ماكيدا المسؤولية مع مساعده الإسباني أنطوني كازورلا الذي كان يعمل معه في الاتحاد، ويستمر مجدي الشناوي مدير قطاع الناشئين في عمله ضمن الجهاز الفني ليكون حلقة الوصل بين المدرب واللاعبين".

وأقيل ماكيدا من تدريب الفتح السعودي في تجربة غير موفقة للمدرب الإسباني.

ويحتل المصري المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.