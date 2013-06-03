بالصور.. حقوق صغار الفلاحين والعمل النقابي في ورشة عمل للحياة الأفضل بالمنيا

نظمت مؤسسة الحياة الافضل للتنمية الشاملة بالمنيا ورشة عمل لممثلي نقابات صغار الفلاحين في ثماني محافظات وذلك بهدف تبادل الخبرات بين نقابات صغار الفلاحين على مستوى المحافظات المشاركة ،حيث عملت الورشة على استعراض افضل التجارب والممارسات في الدفاع عن حقوق الفلاحين .

قدم الورشة التي استمرت على مدار ثلاثة ايام المدرب عبدالمولى اسماعيل وشارك فيها ممثلو نقابات صغار الفلاحين من محافظات الاسكندرية،الدقهلية ،الفيوم،بني سويف،كفر الشيخ،الجيزة ،القليويبة والمنيا.

تناولت الورشة المشكلات التي يعاني منها صغار الفلاحين في المحافظات الثماني ،كما ركزت على واقع نقابات صغار الفلاحين والتجارب الناجحة في كل نقابة وكيفية الاستفادة من تلك التجارب والعمل معا لخدمة مصالح صغار الفلاحين.

من جانبها اشارت ميرفت كامل مديرة مشروع بناء قدرات الفئات الفقيرة ان الورشة تهدف الى تبادل الخبرات بين نقابات صغار الفلاحين ودعم النقابات حديثة الاشهار من المنيا لتشجيع اعضائها على خوض العمل النقابي للوصول الى حقوق الفلاحين من ضمان اجتماعي وتامين صحي وحيازات فضلا عن خبرة التعامل مع الجهات الحكومية المختصة مثل الجمعيات الزراعية والبنوك.

واكدت ان الورشة سيصدر عنها دليل ارشادي لمساعدة النقابات الجديدة للوصول الى حقوقها ،كماعملت الورشة على توثيق بعض التجارب الناجحة على مستوى الوصول للحقوق

واستعرضت مجموعة من شكاوى الفلاحين وكيفية الوصول الى حقوقهم والعمل على زيادة انتاجية بعض المحاصيل وتنمية موارد النقابة .

تناولت د . رجاء الكساب من المركزية النقابية للشغل بالمغرب خلال الورشة نشاة وهيكلة النقابات في المغرب مؤكدة ان هناك اختلافات طفيفة بين العمل النقابي في مصر والمغرب كما ان نوعية المشكلات التي تواجه البلدين تكاد تكون متشابهة والتنظيم النقابي يساهم في انتزاع الحقوق عن طريق تضامن جميع الفئات .