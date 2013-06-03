رئيس تايوان السابق يحاول الانتحار بمحبسه بسجن “تايتشونج”

صرحت وزارة العدل التايوانية اليوم الاثنين أن ”تشين شو بيان” رئيس تايوان السابق قد حاول الإنتحار إلا أن الحراس تمكنوا من إيقافه.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها نقلته شبكة (إيه بى سى) الأمريكية أن تشين (62 عاما) حالته مستقرة بعد محاولة الإنتحار داخل حمام بسجن تايتشونج بوسط تايوان الذى يقضى فيه عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بتهمة التورط فى أعمال فساد وقعت خلال فترة ولايته.

ويذكر أن تشوى قد إنتخب رئيساً لتايوان عام 2000 حتى 2008، وترأس الحزب الديموقراطى التقدمى، الذى يدعو لإستقلال تايوان عن الصين، حتى قبيل إنتهاء فترة رئاسته الأخيرة.