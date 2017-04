بروس جينير يخضع لعملية تكبير ثديين ويتحول إلى إمرأة

شكل النجم الأمريكي Bruce Jenner صدمة كبيرة لجمهوره، بعد إعلان نيته بالتحول رسمياً إلى إمرأة خلال الفترة القليلة القادمة.

وبعد فترة من التغييرات في شكله، قرر Jenner طليق Kris والدة الأخوات Kardashian الخضوع لجراحة تكبير ثدييه، والإعلان عن تحوله إلى امرأة تحمل إسم Agnes، وفقاً لمجلة In touch الأمريكية.

وذكرت المجلة نقلاً عن لسان Bruce البالغ من العمر 65 عاماً:سئمت من العيش مع هذه الكذبة.. أريد أن أكشف هويتي الحقيقية للعالم بأسره.

هذا ويخطط Jenner للإعلان عن تحوله رسمياً إلى امرأة في كانون الثاني المقبل، حتى انه يعتزم إقامة برنامج واقعي خاص به يوثق حقيقة تغير شكله، لأنه لا يرغب بالكشف عن ذلك من خلال برنامج Keeping Up With The Kardashians.

أما عن ردود الفعل التي قد يواجهها، فأكد Jenner أنه لا يتهم لآراء الآخرين مهما كانت.

يشار إلى أن Bruce Jenner الذي إرتبط بصديقة طليقته منذ فترة، شوهد مؤخراً بشعر طويل، إلى جانب وضع طلاء أظافر وارتداء حمالة صدر، كما انه خضع لجراحة لتصغير حنجرته.