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تبرئة وزير الداخلية بعد حكم حبسه وتصالحه مع المعتقلين ودفع التعويض

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تبرئة وزير الداخلية بعد حكم حبسه وتصالحه مع المعتقلين ودفع التعويض تبرئة وزير الداخلية بعد حكم حبسه وتصالحه مع المعتقلين ودفع التعويض

برأت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الاثنين وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعد دفع تعويض قدره عشرين ألف جنيه بعد أن كانت قضت الأسبوع الماضي بعزله  من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح معتقلين.

كان عبدالعليم سليم وعلي علي محمد قد رفعا دعوى ضد وزير الداخلية بصفته وشخصه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً يعود لعام 2008 ويقضي بتعويضهما 20 ألف جنيه عن فترة اعتقالهما.

ويعد هذا الحكم الثالث من نوعه الذي يصدر ضد مسؤولين حكوميين في عهد مرسي، حيث صدر حكم مماثل ضد رئيس الوزراء هشام قنديل قضى بحبسه وتغريمه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً صدر لصالح أحد المواطنين، كما حكم على محافظ الجيزة أيضاً مؤخراً.

 

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