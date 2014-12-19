محافظ القاهرة: منطقة صناعية بالقطامية لنقل ورش صناعة الأخشاب من وسط البلد

أكد محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد، اليوم الجمعة، أنه جاري إنشاء منطقة صناعية بمنطقة القطامية لنقل ورش صناعة الأخشاب والصناعات الملوثة للبيئة من الأماكن المزدحمة ووسط البلد كمنطقة ضرب السعادة ومنطقة الناصرية والبغالة 1،2 بحي السيدة زينب، إلى المنطقة الصناعية التي تم تخصيصها لمغالق وورش صناعة الأخشاب بالقطامية والتي تم إنجاز ما يقرب من 80% من العمل بها.

وقال محافظ القاهرة – في تصريح اليوم – إنه سيتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات وتسليمها بالكامل أوائل العام المقبل على مساحة 16 ألف متر مربع مخططة بشكل حضاري مع توافر كافة الخدمات الضرورية وتتكون من 300 مخزن وورشة ومسجد، ووحدة إسعاف ووحدة إطفاء حريق وكافيتيريا، ويقع المشروع في مكان متميز وقريب جدًا من الطريق الدائري ووسط القاهرة.

وكلف سعيد، رؤساء الأحياء بعمل حصر لجميع أصحاب هذه الصناعات وطبيعة كل صناعة والمساحة الحالية لكل صاحب حرفة ومدى قانونية هذه المحال لأصحاب هذه الحرف.

أ ش أ