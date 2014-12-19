غدا.. وزير الخارجية يلتقى مع وفد هيئة التنسيق السورية

يلتقى وزير الخارجـية سامح شكرى، غـداً السبت، مع وفد هيئة التنسيق السورية وذلك بمقر الوزارة.

ومن المنتظر ان يتناول اللقاء مستجدات الاوضاع على الساحة السورية والجهود المبذولة دوليا من اجل التوصل الى حل للازمة السورية التى قاربت من عامها الرابع.

وكان شكرى قد اكد مؤخرا ان مصر تدعم الحل السياسى لما يحدث فى سوريا وفقا لارادة الشعب السورى والتوافق الداخلى منعا لاستمرار معاناة الشعب ولهذا نحن نجتمع مع العديد من الدول الكبرى والاقليمية للتاكيد على اهمية الانخراط فى عملية سياسية من اجل الخروج من هذه الازمة وبما يحفط وحدة وسيادة وسلامة الاراضى السورية.

واوضح وزير الخارجية ان مصر تعمل من خلال اتصالاتها مع كافة الاطراف سواء من داخل سوريا او الاطراف الدولية والاقليمية على ايجاد وسيلة للتشجيع على هذا الحل السياسى لاقرار الاطار الذى يتم من خلاله تفعيل الحل السياسي.

أ ش أ