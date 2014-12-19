حرس نادي القضاة يطرد الصحفيين من الجمعية العمومية للنادى

المراسل: شمس الدين مرتضى

قام حرس نادى القضاة والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بطرد الصحفيين من مقر النادى، ومنعهم من تغطية الجمعية العمومية للإعلان عن انتخابات “التجديد الثلثى” للأعضاء على مقاعد النيابة العامة.

وذلك بعد نشوب مشادات بالأيدي بين المستشار أحمد السجيمى عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات السابق، وحرس المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.

وترجع أسباب المشادات، لتساؤل المستشار “السجيمى” عن ميزانية نادى القضاة موجهًا حديثه لرئيس النادى ، فرد “الزند”، “أطلع برة يالا”.

يذكر أن الانتخابات وسط منافسة على مقعدين للنيابة العامة، يتنافس عليهما 3 مرشحين، بينهم مرشحان ضمن قائمة المستشار أحمد الزند، وهما المستشار سامح السروجى، رئيس النيابة وعضو مجلس الإدارة الحالى، وأحمد عبد الفتاح عبد المعطى، وكيل النائب العام، إلى جانب منافسة كريم عثمان وكيل النائب العام لهما.

وكان قد سبق فوز قائمة المستشار الزند بالتزكية بالنسبة لثلاثة مقاعد، حيث فاز المستشار أحمد المنشاوى عن مقعد المستشارين، والمستشاران حمدى عبد التواب، وأحمد فرج زاهر، عن مقعدى رؤساء المحاكم والقضاة.