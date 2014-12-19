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غدًا.. محلب ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع “معًا لتطوير العشوائيات”

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غدًا.. محلب ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع “معًا لتطوير العشوائيات” غدًا.. محلب ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع “معًا لتطوير العشوائيات”

يتفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، يرافقه محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد، ظهر يوم غد السبت، مشروع الإسكان الذي يهدف إلى نقل سكان العشوائيات إليه، والذي تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة “معًا لتطوير العشوائيات”، والتي يرأسها الفنان محمد صبحي.

وأشار المحافظ – في تصريحات اليوم – إلى أن محافظة القاهرة قامت بتخصيص مساحة أرض فضاء تبلغ مساحاتها حوالي 70 فدانًا بمدينة السلام لإقامة مجتمع متكامل للخدمات عليها لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة إليها، حيث يضم المشروع أكثر من 5000 وحدة سكنية بالإضافة إلى الخدمات المطلوبة لإنشاء مجتمع متكامل من المدارس والمسجد والكنيسة ووحدات الإطفاء والمراكز الصحية والأماكن الترفيهية.

أ ش  أ

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