الإسماعيلي يرفض بيع انطوي بـ30مليون جنية لفريق إماراتي

رفض العميد محمد ابوالسعود رئيس النادي الاسماعيلي التفريط في هداف الفريق والدوري الغاني جون انطوي خلال فترة الانتقالات الشتوية رغم الاغراءات المادية الكبيرة من عروض محلية وخارجية.

> وقال رئيس الاسماعيلي هناك عرض من أحد الاندية المصرية لانطوى بلغ 2مليون و100الف دولار أي حوالي 16مليون جنية واخر من ناد اماراتي بـ3مليون يورو قرابة الـ30مليون جنية الا اننا رفضنا رحيل اللاعب في هذا التوقيت بخلاف العروض الاوربية.

> وأضاف ان عقد هداف الدوري معنا مستمر موسمين اخرين ولن نبيعه الا بعد شراء مهاجمين بنفس كفاءته مؤكدا أن فريقه يحتاج لجهود انطوي وكافة اللاعبين من اجل المنافس الجادة علي الدوري هذا الموسم.