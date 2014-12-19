بالأرقام - أيمن حفني .. ملك وسط الزمالك الجديد

أكثر لاعب في الزمالك صناعة للأهداف، أكثرهم حصولا على ركلات الجزاء .. وأيضا بارع في خلق الفرص، الفريق الأبيض وجد ملك جديد لخط الوسط، إسمه أيمن حفني.

اللاعب شارك لمدة 90 دقيقة أمام الجونة كلما امتلك الكرة، تنتظر منه فرصة خطيرة تمريرة حاسمة أو بناء هجمة واعدة للزمالك، وهو ما اعتمد عليه جيمي باتشيكو المدير الفني لقدرات اللاعب الأعسر.

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وتشير إحصائيات الزمالك التي يقدمها FilGoal.com عبر الدوري المصري أن الفرسان حصلوا على سبع ركلات جزاء في 13 مباراة، ثلاثة منهم كانوا نتيجة عرقلة أيمن حنفي داخل منطقة الجزاء.

- الثلاث ركلات جزاء التي صنعها أيمن حفني للزمالك سجل منها أحمد عيد هدفا أمام الجونة، خالد قمر أمام طلائع الجيش، وأهدر باسم مرسي واحدة أمام المصري.

- ويملك حفني من اللعب المفتوح ثلاث صناعات أخرى، هدفين أمام الجيش في فوز الزمالك 6-1، وأخر أمام سموحة اللقاء الذي انتهى 2-0 للأبيض.

ملك النص

إحصائيات حفني

- وبالنظر لأسلوب أداء حفني في مباراة الجونة، فيتضح أنه امتلك وسط الملعب تماما، تمريراته صحيحة بنسبة 76 % وهو معدل جيد بالنسبة لاتجاه تمريراته وأطوالها.

- حفني كان يعود لقبل خط المنتصف ويبد باستلام الكرة ليفتح المساحات للطرفين للتحرك سواء يمينا ويسارا، (إنظر اتجاه تمريراته)، في وجود أحمد سمير على اليسار، وحازم إمام مع عمر جابر على اليمين كان حفني هو متنفسهم في الخروج.

- توضح أن الكرة وصلت لحفني 103 مرة، تصرف في 87 مناسبة بشكل سليم سواء بالتمرير الصحيح أو المرور أو الحصول على خطا، وفقدها في 16 مناسبة .. بنسبة صحيحة 84 %، وهي ممتازة بالنسبة لصانع ألعاب.

والصورة التالية توضح نقاط امتلاك حفني للكرة في ملعب مباراة الجونة.

وعلى صعيد المحاولات على المرمى، لديه واحدة أعلى العارضة، وعرضية واحدة ولكن هذا يدل على أنه كان في عمق الملعب أكثر من الطرفين، التمريرات الطويلة لديه خمس محاولات ثلاثة منهم وصلت لزميل.

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حفني كان قد غاب عن الإجادة منذ إصابته الطويلة، ولكنه عاد أمام الجونة، وتعرض لكدمة، وأمامه تحدي صعب مع إنبي يوم الخميس المقبل ليؤكد موهبته وقدراته مع الزمالك.