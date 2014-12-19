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أهالي روض الفرج يرحبون بترشح جون طلعت بانتخابات البرلمان عن دائرتهم

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أهالي روض الفرج يرحبون بترشح جون طلعت بانتخابات البرلمان عن دائرتهم أهالي روض الفرج يرحبون بترشح جون طلعت بانتخابات البرلمان عن دائرتهم

رحب، عدد من أهالي روض الفرج،  بخبر ترشيح المهندس جون طلعت عن الدائرتين، مشيرين إلى أنه خاض الانتخابات على المقعد الفردى أمام الإخوان والسلفيين فى دائرة حدودها الجغرافية أوسع بكثير من حدود روض الفرج حيث مولده، وبشبرا حيث تمتد علاقاته الاجتماعية ويحظى بقبول لدى كبار العائلات فى المنطقة.

وأعرب محمد خالد أحد  أهالي منطقة روض الفرج عن ترحيب أهالى روض الفرج وكبار عائلاتها  ودعمهم للمرشح جون طلعت بعد أن حصل الانتخابات الماضية على 186 ألف صوت وكان أقوى تجربة  شابة في الانتخابات البرلمانية لاسيما أنه قبطي وهو ما يعزز الوحدة الوطنية .

بينما قالت عبير خالد المنافسة محصورة بين جون طلعت و2 أخرين   ونتوقع أنتسحم الانتخابات من الجولة الاولي.

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