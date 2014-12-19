حملة فرنسية للتبرع لبنوك التبويض

أطلقت وكالة “البيوميديسين” الفرنسية حملة جديدة تناشد فيها فاعلي الخير بالتبرع لبنوك التبويض من اجل تحقيق رغبت كل أم في أن يكون لها طفل بعد فشلها فى التوصل إلى العلاج.

> وقد تمكن بنك التبويض في 2012 من إعطاء فرصة ميلاد 164 طفلا وتأمل الوكالة فى 2015 ان تحقق رغبات الأهل الجدد الذين فى حاجة الى 900 سيدة تتبرع لبنك التبويض و300 رجل لبنك الحيوان المنوي .