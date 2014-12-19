أخبار عاجلة

8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل ثمانية أطفال وإصابة أمهم في حادث طعن جماعي في استراليا

Google+ Print
مقتل ثمانية أطفال وإصابة أمهم في حادث طعن جماعي في استراليا مقتل ثمانية أطفال وإصابة أمهم في حادث طعن جماعي في استراليا

قالت الشرطة الاسترالية اليوم إن ثمانية أطفال قتلوا وأصيبت امرأة هي أم لسبعة منهم خلال ما وصفته وسائل الإعلام بحادث طعن جماعي في مدينة كيرنز بشمال البلاد.

وقالت شرطة ولاية كوينزلاند في بيان إنها استدعيت إلى منزل في ضاحية مانورا بمدينة كيرنز بعد بلاغات عن وجود امرأة مصابة بجروح خطيرة في المبنى، وعثرت الشرطة على جثث الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 18 شهرا و15 عاما اثناء فحص المكان، وقالت الشرطة إن المرأة المصابة (34 عاما) تتلقى العلاج وتساعد في التحقيق.

وذكرت وسائل الإعلام الاسترالية أن اغلب سكان المنطقة التي شهدت الحادث من سكان البلاد الاصليين وتشتهر بارتفاع معدلات الجريمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا