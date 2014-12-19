مقتل ثمانية أطفال وإصابة أمهم في حادث طعن جماعي في استراليا

قالت الشرطة الاسترالية اليوم إن ثمانية أطفال قتلوا وأصيبت امرأة هي أم لسبعة منهم خلال ما وصفته وسائل الإعلام بحادث طعن جماعي في مدينة كيرنز بشمال البلاد.

وقالت شرطة ولاية كوينزلاند في بيان إنها استدعيت إلى منزل في ضاحية مانورا بمدينة كيرنز بعد بلاغات عن وجود امرأة مصابة بجروح خطيرة في المبنى، وعثرت الشرطة على جثث الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 18 شهرا و15 عاما اثناء فحص المكان، وقالت الشرطة إن المرأة المصابة (34 عاما) تتلقى العلاج وتساعد في التحقيق.

وذكرت وسائل الإعلام الاسترالية أن اغلب سكان المنطقة التي شهدت الحادث من سكان البلاد الاصليين وتشتهر بارتفاع معدلات الجريمة.