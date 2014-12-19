وفد التطوير الحضري يتفقد المرحلة الأولى لتطوير “عشش محفوظ” بالمنيا

أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أن تطوير منطقة “عشش محفوظ ” بحي أبو هلال يعد انجازا كبيرا للدولة نظرا لخطورة وصعوبة الحياة بالمنطقة حيث تم حصرها ضمن المناطق العشوائية ذات الخطورة على مستوى الجمهورية من قبل صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء مؤكدًا أننا جميعا نشعر بالفخر لنجاحنا في إتمام المرحلة الأولى من المشروع وجاري حاليا العمل في المرحلة الثانية .

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لوفد وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات والذي قام بجولة تفقدية أمس لأعمال التطوير بالمرحلة الأولى للتطوير والتي يبلغ عددها خمس عمارات تتضمن عدد 108 وحدات منها 89 وحدة سكنية وعدد 19 وحدة تجارية.

وضم الوفد المهندس أحمد درويش نائب الوزيرة للشباب , والمهندسة سعاد نجيب مدير تطوير عشوائيات القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، وأسامة إسماعيل منسق عام المشروعات .

من جانبها أشادت المهندسة سعاد نجيب مدير تطوير عشوائيات القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد بالمستوى العالي للأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع موضحة أن معدل الانجاز يسير في الاتجاه الصحيح وطالبت بدعم الوحدة بمهندسين بسبب زيادة أعداد المرحلة الثانية للمشروع والتي تصل إلى 14 عمارة .

وبدوره قال الدكتور أشرف أبو العيون المشرف على وحدة تطوير العشوائيات إن الخطة المعتمدة لمشروع التطوير تتضمن بناء عدد 37 عمارة سكنية على ثلاث مراحل ويتضمن المشروع عدد 948 وحدة منها 859 وحدة سكنية وعدد 89 وحدة تجارية.

وأضاف إن المشروع يقوم على التنمية الشاملة للمنطقة والسكان من جميع النواحي العمرانية والاجتماعية والاقتصادية على أن تقوم الجمعيات الأهلية المعتمدة من صندوق تطوير المناطق العشوائية بتنفيذ خطة البرامج الإجتماعية والإقتصادية والتي تتضمن أربعة محاور وهى محور إصدار بطاقات الرقم القومي , محور صحة المرأة , محور علاج الإدمان , محور تشغيل الشباب والقروض”.

وتم توقيع بروتوكول بين المحافظة ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية على أن يقوم صندوق تطوير المناطق العشوائية بمتابعة المشروع من خلال متابعة وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة.