الموسيقار السعودي طلال يتبرع بإيرادات حفله مع آمال ماهر لصندوق «تحيا مصر»

أٌقيم مساء اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل حفل دار الأوبرا المصرية لتكريم الموسيقار السعودي طلال، والذي يُحييه مطرب العرب عبادي الجوهر والفنانة المُتألقة آمال ماهر بمشاركة الأوركسترا العربية بقيادة الموسيقار أمير عبد المجيد، ويُقام مساء “الجمعة” بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأعُلن في المؤتمر الصحفي الذي أداره الإعلامي علي فقدندش، عن مُفاجآة فنية كبيرة، تتمثل في إطلاق إحدي إبداعات الشاعر الكبير الراحل حسين السيد، أغنية “سامحني يا حبيبي” التي يُقدمها عبادي الجوهر وآمال ماهر فى دويتو غنائي لأول مرة.

ويشهد الحفل الذي يُقام بدار الأوبر المصرية مساء الجمعه 19 ديسمبر، تقديم مُختارات من ألحان الموسيقار السعودي الكبير طلال، تُقدمها الفنانة آمال ماهر فى فاصل غنائي أول، ثم يُقدم أيضا الفنان عبادي الجوهر فاصل غنائي لعدد من أغانيه مع الموسيقار الكبير، ثم يجتمعا فى دويتو غنائي لأغنية الشاعر الكبير حسين السيد، “سامحني يا حبيبي” التي لحنها أيضا الفنان طلال وتُقدم لأول مرة.

أكد الفنان عبادي الجوهر خلال البيان الذي حصلت وكالة أونا على نسخة منه، على سعادته بالتواجد في مصر وأبدي سعادة كبيرة بالتواصل مع الإعلام المصري، مشيراً أنه تعاون مع الموسيقار طلال في أكثر من عمل، وكان من بينها دويتو مع الفنانة القديرة الراحلة وردة الجزائرية، واصفاً التعاون بينهما بالمثمر بكل المقاييس وبه تقارب فني وروحي، موضحاً ان الموسيقار طلال لحن لأغلب المطربين في العالم العربي، وهو واحد من الفنانين الذين تعاونوا معه بشكل كبير، متمنياً أن يدوم هذا التعاون والتواصل بينهما ويقدما اعمالاً ناجحة.

وأعرب عبادي الجوهر عن سعادته بالغناء لأول مرة باللهجة المصرية في أغنية من إبداعات الشاعر الراحل حسين السيد، وقال أتمنى أن ينال هذا العمل إستحسان الجمهور المصري، وأكد أن جزء كبير من سعادته بهذا الحفل هو تقديمه على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية. وحول الغناء باللهجة المصرية قال عبادي “لا مانع أن يكون لي تجارب باللهجة المصرية، واللبنانية، وليس لدي مشكلة في ذلك”، وقال مازحا “أنا اتحدث باللهجة المصرية مثل المصريين”.

من جانبها أشارت الفنانة آمال ماهر أنها تعيش لحظات من السعادة خلال تقديمها لأغنية من أغاني الزمن الجميل، وقالت أنها أيضا ستغني خلال الحفل باللهجة الخليجية وهي أغنية “تسلم لي ايديك” من ألحان الموسيقار طلال، مشيرة إلي أنها ليست المرة الأولي لها التي تُغني فيها باللهجة الخليجية.

وعن غيابها لفترة طويلة عن الغناء قالت آمال أن تأخيرها يزعجها أكثر من الجمهور، لافتة إلى انها ستتواجد قريبا عبر ألبومها الجديد ، متمنية أن ينال اعجاب الجمهور، ووعدت آمال خلال المؤتمر الحضور بأنها لن تغيب عن جمهورها مرة أخرى، وستصور على طريقة الفيديو كليب أغنية جديدة من ألحان الموسيقار طلال، بعنوان “تسلم لي إيديك”.

وحرص المشرف العام على الحفل خالد أبو منذر على إبلاغ الحضور تحيات الموسيقار طلال الذي لم يستطع حضور المؤتمر اليوم، وكشف على أن ترتيبات هذا العمل بدأت منذ 7 أشهر، واختار الفنان الكبير عبادي الجوهر والنجمة آمال ماهر لآداء هذا اللحن، وأعلن عن سعادة الموسيقار طلال بتقديم هذا اللحن على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، وعن تبرعه بإيراداته لصالح صندوق “تحيا مصر”.

ولفت منذر إلى أن الحفل سيتم تصويره كاملاً، وسيُذاع على القنوات الفضائية، كاشفاُ عن تعاون قادم سيجمع بين الموسيقار طلال واثنين من كبار الفنانين المصريين.

ومن زاويتها أعربت إبنة الشاعر الراحل حسين السيد دكتور حامدة، عن سعادتها الكبيرة لخروج أحد أعمال والدها للنور بعد ثلاثين عام، وقالت أشعر أن روح والدي تُرفرف على هذا الجمع من الفنانين والمبدعين، وقالت انها لم تكن تحلم بخروج الأغنية من ألحان الموسيقار طلال، وبنجوم كبار مثل آمال ماهر وعبادي الجوهر.

أشار المايسترو أمير عبد المجيد، أنه ظل يعمل على الأغنية لمدة أربعة أشهر حتي تخرج بالشكل الذي يُقنعه، ويتمتشي مع رؤية وفكر الموسيقار طلال، مؤكداً أن الأغنية تم تنفيذها بصورة تليق بها وبالنجوم الذين سيقدمونها.

حفل تكريم الموسيقار السعودي طلال، والذي يُحييه مطرب العرب عبادي الجوهر والفنانة المُتألقة آمال ماهر بمشاركة الأوركسترا العربية بقيادة الموسيقار أمير عبد المجيد، سيُقام بدار الأوبرا الذي يُقام مساء الجمعه 19 ديسمبر المقبل، ويحضره نخبة من نجوم الفن والإعلام وأعضاء السلك الدبلوماسي في مصر، وسيُنقل تليفزونيا عبر عدد من المحطات الفضائية.