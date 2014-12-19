أخبار عاجلة

8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نيمار جاهزا لمواجهة كوردوبا

Google+ Print
نيمار جاهزا لمواجهة كوردوبا نيمار جاهزا لمواجهة كوردوبا

برشلونة، (إفي): حصل البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة اليوم الجمعة على الإذن الطبي للعب بعد إصابة الكاحل التي كان يعاني منها، مما يعني استعداده للمشاركة في مواجهة البرسا غدا أمام كوردوبا في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب الجهاز الطبي للبرسا، تجاوز نيمار- الذي شارك في المران الجماعي للفريق اليوم، إصابته التي أجبرته على الغياب عن مباراة الليجا أمام خيتافي ولقاء ويسكا في كأس ملك إسبانيا.

ومن المنتظر أن يعلن لويس إنريكي، مدرب برشلونة، عن قائمة الفريق لمباراة غد، وهي الأخيرة للبرسا هذا العام.

ويحتل برشلونة وصافة الليجا بـ35 نقطة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع