نيمار جاهزا لمواجهة كوردوبا

برشلونة، (إفي): حصل البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة اليوم الجمعة على الإذن الطبي للعب بعد إصابة الكاحل التي كان يعاني منها، مما يعني استعداده للمشاركة في مواجهة البرسا غدا أمام كوردوبا في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب الجهاز الطبي للبرسا، تجاوز نيمار- الذي شارك في المران الجماعي للفريق اليوم، إصابته التي أجبرته على الغياب عن مباراة الليجا أمام خيتافي ولقاء ويسكا في كأس ملك إسبانيا.

ومن المنتظر أن يعلن لويس إنريكي، مدرب برشلونة، عن قائمة الفريق لمباراة غد، وهي الأخيرة للبرسا هذا العام.

ويحتل برشلونة وصافة الليجا بـ35 نقطة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر.