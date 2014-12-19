قائد شرطة محافظة ديالى العراقية يؤكد مقتل المسئول العسكري لداعش

أكد قائد شرطة محافظة ديالى الفريق الركن جميل الشمري اليوم الجمعة مقتل المسئول العسكري لتنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة حوض سنسل و26 من مرافقيه نتيجة ضربة جوية شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى شمال شرقي العراق 57 كم شمال بغداد .

وقال الشمري في حديث لـ”السومرية نيوز” إن “طائرة عراقية مقاتلة قصفت اليوم أوكاراً مهمة لتنظيم داعش في محيط حوض سنسل (48كم شمال شرقي بعقوبة)، مما أسفر عن مقتل المسئول العسكري للتنظيم المكنى “أبو خديجة” ومرافقيه.

وأضاف الشمري: أن عملية القصف جرت وفق معلومات استخبارية حددت بدقة مواقع أوكار التنظيم، مشيرا الى ان “داعش فقد اغلب قادته الميدانيين في حوض سنسل والذي يعد آخر معاقل التنظيم في مناطق شمال شرق ديالى”..وتعد منطقة حوض سنسل من أهم معاقل تنظيم “داعش” في شمال شرقي بعقوبة ويحوي العشرات من كوادر التنظيم.

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