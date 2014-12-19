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رئيس البرلمان اللبناني لأهالي المختطفين: الأمور تتجه للأفضل

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رئيس البرلمان اللبناني لأهالي المختطفين: الأمور تتجه للأفضل رئيس البرلمان اللبناني لأهالي المختطفين: الأمور تتجه للأفضل

رئيس مجلس النواب فى لبنان نبيه برى

أبلغ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أهالي العسكريين اللبنانيين المختطفين أن الأمور تتجه في هذه القضية تتجه للأفضل حسب المعلومات التي وردته أمس .. داعيا إلى معالجة هذه القضية في إطار الكتمان.

وقال بري خلال لقائه اليوم بوفد من أهالي العسكريين اللبنانيين المختطفين في عرسال منذ أغسطس الماضي “إن موضوع المقايضة “بين العسكريين وسجناء إسلاميين” قائم بالمبدأ”، مشيرا الى أنه ينسق مع النائب وليد جنبلاط في هذه القضية.
> وشدد على أن قضية العسكريين المختطفين هي قضية كل لبنان واللبنانيين”،قائلا : “تأكدوا ان كل لبناني، لأي طائفة او مذهب او فئة او منطقة انتمى، يعيش في هذه القضية ويعتبرها قضيته، لا بل ان كل لبناني يعتبر ان جزءا منه مأسور ومخطوف مع اولادكم واخوانكم العسكريين”.

ودعا إلى “اعطاء الخبز للخباز”، وعلى التعامل مع هذا الملف الوطني على قاعدة “تعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان” لضمان تحقيق الغاية التي نتوخاها جميعا وهي سلامة واطلاق سراح العسكريين المخطوفين”.

كما استقبل بري اليوم قائد قوات “اليونيفيل” في الجنوب الجنرال لوتشيانو بورتولانو وجرى عرض للوضع في لبنان عموما والجنوب خصوصا وعمل القوات الدولية.

وكان بري قد أثار موضوع تعدي إسرائيل على حقوق لبنان النفطية في البحر المتوسط ، وأثير أهمية دور اليونيفيل في هذا الصدد.

أ ش أ

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