بالصور..أردوغان وأمير قطر يبحثان التعاون الثنائى بين البلدين

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني الذي يزور تركيا حالياً، جلسة محادثات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر الرئاسة بأنقرة، تناول خلالها الجانبان القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وسائل الإعلام التركية اليوم الجمعة أنه من المنتظر أن يتم في وقت لاحق اليوم عقب مأدبة عمل أقيمت للوفد القطري،التوقيع على بيان سياسي مشترك بشأن التوقيع على اتفاقية المجلس الأعلى للتعاون الإستراتيجي بين تركيا وقطر،والذي تم الاتفاق على تأسيسه أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة القطرية الدوحة في سبتمبر الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدى صلاة الجمعة، برفقة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في مسجد أحمد حمدي آقسَكي،في العاصمة ‫‏أنقرة‬.

وعقب الصلاة عاد أردوغان إلى القصر الرئاسي لاستناف اجتماعاتهما على مستوى القادة والوفود.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات التي جرى التفاهم حولها،فضلا عن إعلان سياسي مشترك،يمهد لتأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي التركي القطري رفيع المستوى.