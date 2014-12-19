ميناء الأدبية بالسويس يستقبل 42 ألف طن حديد

استقبل ميناء الأدبية بالسويس، اليوم السبت، 44313 طن بضائع و ذلك خلال استقباله للسفينة افوسيت وعلى متنها 42313 طن لفائف حديد قادمة من مدينة الجوبال الصناعية و السفينة نور و على متنها 2000 طن بضائع عامة و نترات امونيوم قادمة من العقبة كما تغادر الميناء السفينة بورسعيد و على متنها 10 الاف طن بضائع عامة متجهة الى العقبة ، و يستقبل ميناء السخنة اليوم سفينة الحاويات كوتا سيبات قادمة من جدة.

وأضاف – بيان صادر من هيئة الموانئ – أنه فى إطار الرحلات المكوكية التى تقوم بها السفينة السياحية بيرلين لموانى البحر الأحمر تصل السفينة اليوم لميناء سفاجا و على متنها 250 سائح من مختلف الجنسيات و ذلك ضمن رحلتها التى بدأت اول امس بميناء الغردقة ثم اتجهت لميناء السخنة ومنها لسفاجا و صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان الهيئة تبذل قصارى جهدها للعمل على جذب المزيد من الافواج السياحية و الرحلات البحرية بموانيها من خلال منظومة عمل تعمل على تطوير الموانى و رفع كفاءة الارصفة و تسهيل الخدمات المقدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بموانيها.

وعلى جانب آخر يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة العبارة مسرة و على متنها 917 راكب و 30 سيارة و 16 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 9 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 75 شاحنة و السفينة طابا و على متنها 46 شاحنة و 9 راكب .

يشهد ميناء نويبع اليوم وصول السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 497 راكب و 1 سيارة و 12 شاحنة و السفينة سيناء و على متنها 44 شاحنة و جدير بالذكر ان عدد الشاحنات داخل الميناء 65 شاحنة و خارج الميناء 90 شاحنة .

شهد ميناء سفاجا بالامس مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 567 راكب و 31 سيارة و 6 شاحنة كما استقبل العبارة مسرة و على متنها 220 راكب و15 سيارة و 16 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 48 سيارة و 2 شاحنة و 11 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 75 شاحنة و السفينة طابا و على متنها 46 شاحنة و 9 راكب .

استقبل ميناء نويبع بالامس السفينة بريدج و على متنها 23 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 358 راكب و 13 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 44 راكب و 45 شاحنة كما غادر الميناء السفينة بريدج و على متنها 27 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 154 راكب و 3 سيارة و 7 شاحنة و 1 باص جيت و السفينة سيناء و على متنها 72 راكب و 73 شاحنة و 105 طرد سمك خلال رحلتى سفر للسفينة .