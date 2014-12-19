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الأورمان توزع 10 ألاف بطانية و10 ألاف كيلو لحمة غدًا بمطروح

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الأورمان توزع 10 ألاف بطانية و10 ألاف كيلو لحمة غدًا بمطروح الأورمان توزع 10 ألاف بطانية و10 ألاف كيلو لحمة غدًا بمطروح

 

محافظة مطروح

صرح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن فرع الجمعية سوف يقوم بتوزيع  10 ألاف بطانية على أهالى مطروح غدا السبت فى إطار حملة المليون بطانية التي يتبناها الإعلامي عمرو أديب للعام الثالث على التوالي .

وسيتم توزيع 10 ألف كيلو من لحوم الأضحية المستوردة التى قامت الجمعية بذبحها فى دولة البرازيل تحت إشراف لجنة من الجمعية والمركز الإسلامى فى دولة البرازيل للتأكد من سلامة اللحوم وطريقة ذبحها على الطريقة الشرعية خلال أيام التشريق .
> وسيتم التوزيع بجميع مراكز المحافظة، بحضور مدير التضامن الإجتماعى ومسؤل المحافظة ومدير فرع الأورمان بالمحافظة العميد أحمد دسوقى .

 

 

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