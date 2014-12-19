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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة مركبات «التوك توك» بمركز البلينا بسوهاج‎

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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة مركبات «التوك توك» بمركز البلينا بسوهاج‎ ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة مركبات «التوك توك» بمركز البلينا بسوهاج‎

المتهمين

تمكنت قوات الأمن بسوهاج من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة مركبات “التوك توك” بمركز البلينا.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة البلينا بتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط كل من :- (احمد محمود نور الدين 33 سنة عامل ،و عيد محمد محمود 20 سنة عامل ،و احمد عبد العال عبد الحميد 24 سنة سائق) ويقيمون مدينة البلينا وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات “التوك توك” والدراجات البخارية وضبط بحوزتهم عدد 3 مركبات “توك توك”.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الوقائع الآتية :- [بلاغ المدعو احمد محمود حسن "سرقة توك توك" ،و بلاغ المدعو/ كمال عبد التواب محمد "سرقة توك توك"].

جارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى ،و تحرر عن ذلك المحضر رقم 15030 جنح مركز البلينا لسنة 2014 .

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