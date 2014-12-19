تعرّفي إلى اتجاهات الديكور في 2015

مع بدء العدّ التنازلي للعام الميلادي 2015، لا بد أنك تسألين عن ملامح موضة الديكور المتعلّقة به، وعن اللمسات التي يمكنك إضافتها إلى أرجاء منزلك، حتى يواكب الاتجاهات المعاصرة في هذا الشأن، وعمّا يجب نزعه، أو استبداله، أو صرف النظر عن اقتنائه...

"سيدتي نت" يطلع من المتخصصة في "وسادة" هولي كيرنان عن موضة ديكور العام الجديد.

1- خطوط عريضة

إن المزج ما بين التصاميم التي تتصف بعتق "الريترو"، وتلك المعاصرة بارز في خطوط موضة عام 2015 في عالم الديكور. ولعلّ أبرز الأمثلة في هذا الإطار، تشمل: الاستعانة بالزجاج والنحاس، أو استخدام الجلود السويدية المرسومة، وأغطية الكشمير، ووضع النبات دائم الخضرة على الجدران، علماً أنه لا يحتاج لعناية يوميّة.

وكذلك، تروج التصاميم ذات الأشكال الهندسيّة، والمشغولات الخشبية، وقطع الأثاث الكلاسيكيّة.

2- ألوان...

عند إلقاء نظرة سريعة على الألوان الرائجة، نجد أنها تتمثّل في الأزرق بمندرجاته الفاتحة والداكنة، وما يتخلّلها من ألوان تمزج الأزرق بألوان أخرى، بالإضافة إلى مجموعة "الباستيل"، والرمادي.

ولإطلالة تُحاكي الاتجاه الرائج، في هذا الإطار، اختاري درجة من اللون الأزرق، والنحاس على الأثاث، أو الأكسسوارات.

من جهة ثانية، سنشهد تراجع اللون الأرجواني الخفيف العائد إلى نبات "الأُركايد"، الذي انتشر في المواسم الأخيرة، على الرغم من أنه لاقى قبولاً لدى كثيرين، بسبب ميزته الفخمة، وكذلك العصرية.

3- ثوابت

هناك ثوابت في عالم التصميم الداخلي، مهما تبدّلت الموضة، بدون إغفال دور ذوق المالك وتفضيلاته. وتشمل هذه الثوابت: الأثاث الخشبي، والقطع المصنوعة من الزجاج، وألوان الأبيض والأسود والذهبي والفضّي المحايدة المنسجمة، بسهولة، مع قطع أخرى.

4- نصائح...

لمواكبة نصائح موضة الديكور الداخلي، بدون إنفاق كثير من المال، اتبعي نصائح الخبيرة كيرنان الآتية:

_ غيّري لون طلاء غرف منزلك، فهذه الطريقة ستجدّد الحياة فيه، ضمن ميزانيّة معقولة.

_ أضيفي وسائد وشراشف تتبع الألوان الرائجة، أو النقوش الموسميّة.

_ استخدمي مصابيح جانبيّة أو أرضيّة، مع إضافة الشمعدانات وحاملات الشموع، التي ستضفي على منزلك جواً من الدفء والسكينة.

- استعيني بالملصقات للجدران، علماً أنّها سهلة اللصق والنزع، ما سيضفي مظهراً جديداً ومختلفاً مع كل ملصق، وبدون تكلفة مرتفعة!

_ اختاري الزهر الطبيعي أو الصناعي في غرفة المعيشة، أو طاولة غرفة الطعام، أو على الجدار...

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