أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط طن ونصف بانجو قبل تهريبها بطريق “السخنةـ الزعفرانة” بالسويس

Google+ Print
ضبط طن ونصف بانجو قبل تهريبها بطريق “السخنةـ الزعفرانة” بالسويس ضبط طن ونصف بانجو قبل تهريبها بطريق “السخنةـ الزعفرانة” بالسويس

صورة أرشيفية

تمكنت قوات حرس الحدود فجر اليوم الجمعة من إحباط تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بمركب صيد بخليج السويس.

تلقي مكتب حرس حدود الجيش الثالث بالسويس معلومة تفيد باستعداد تجار مخدرات بتهريب كمية كبيرة نبات البانجو عن طريق مركب صيد بمنطقة الخليج بطريق السخنة الزعفرانة.

قال مصدر عسكري أن مكتب حرس الحدود اخطر القوات المتمركزة بطول خليج السويس بالمعلومات وتم بالتنسيق مع القوات البحرية حيث اشتبهت القوات بمركب صيد قريبة من الشاطئ بطريق السخنة بالقرب من قريبة من أحد القري السياحية على متنها اجولة معدة للتهريب ، حيث تم مداهمة المركب وضبطها وعثر بداخلها على قرابة 35 جوال كبير بدالخلها نبات البانجو يزن طن ونصف  .

وتم التحفظ على المضبوطات والمركب بأحد المناطق العسكرية وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لتولي التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا