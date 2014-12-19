ضبط طن ونصف بانجو قبل تهريبها بطريق “السخنةـ الزعفرانة” بالسويس

تمكنت قوات حرس الحدود فجر اليوم الجمعة من إحباط تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بمركب صيد بخليج السويس.

تلقي مكتب حرس حدود الجيش الثالث بالسويس معلومة تفيد باستعداد تجار مخدرات بتهريب كمية كبيرة نبات البانجو عن طريق مركب صيد بمنطقة الخليج بطريق السخنة الزعفرانة.

قال مصدر عسكري أن مكتب حرس الحدود اخطر القوات المتمركزة بطول خليج السويس بالمعلومات وتم بالتنسيق مع القوات البحرية حيث اشتبهت القوات بمركب صيد قريبة من الشاطئ بطريق السخنة بالقرب من قريبة من أحد القري السياحية على متنها اجولة معدة للتهريب ، حيث تم مداهمة المركب وضبطها وعثر بداخلها على قرابة 35 جوال كبير بدالخلها نبات البانجو يزن طن ونصف .

وتم التحفظ على المضبوطات والمركب بأحد المناطق العسكرية وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لتولي التحقيقات.