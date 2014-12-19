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السلطات الصينية تمنع نشطاء مطالبين بالديمقراطية من دخول “ماكاو”

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السلطات الصينية تمنع نشطاء مطالبين بالديمقراطية من دخول “ماكاو” السلطات الصينية تمنع نشطاء مطالبين بالديمقراطية من دخول “ماكاو”

الشرطة الصينية

منعت سلطات منطقة ماكاو الإدارية الصينية اليوم الجمعة مجموعة من النشطاء المطالبين بالديمقراطية من دخولها.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن متظاهرين من هونج كونج المجاورة لماكاو أرادوا تسليط الضوء على قضية الاقتراع العام تزامنا مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لماكاو.

وتأتي زيارة بينج لماكاو التي تستغرق يومين بعد أيام قليلة من إخلاء آخر مواقع التظاهر في هونج كونج ، حيث كان محتجون في هونج كونج يتظاهرون على مدار نحو شهرين.

وأشارت الإذاعة إلى أنه في إشارة غير معتادة إلى رغبة السلطات الصينية في أن تشوب هذه الزيارة أي توترات ، تم منع الصحفيين الذين يغطون وصول الرئيس الصيني في المطار من استخدام المظلات رغم هطول أمطار.

جدير بالذكر أن المظلات استخدمها المتظاهرون في هونج كونج ليحتموا بها من أشعة الشمس بعد أن افترشوا الميدان فى حركة أطلقوا عليها “احتلوا وسط هونج كونج” ، ولكن تم استخدامها بعد ذلك لصد الهجمات العنيفة والمتكررة من جانب الشرطة التى استنفدت مختلف الوسائل لتفريق المتظاهرين دون جدوي ، ولذلك أطلق عليها “ثورة المظلات”.

أ  ش أ

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