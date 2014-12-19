ضبط 57 هارب من أحكام قضائية و7 فرد خرطوش بالسويس



> تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية أمس من ضبط عدد كبير من الهاربين من أحكام قضائية ومخالفات مرورية وأسلحة نارية بحوزة مسجلين خطر.

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس أخطارا بنجاح حملة بقيادة العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية من ضبط 2 خارج عن القانون ، كما تم ضبط 40 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء وضبط 3 قضايا تموينية متنوعة.

وتم ضبط 7 فرد خرطوش ، كما تم ضبط 57 هارب من تنفيذ أحكام قضائية حيث تم التحفظ على المتهمين وجاري تحرير محاضر بالوقائع وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.