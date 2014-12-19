ريال مدريد يبدأ عام 2015 بأسبوع ناري

مدريد (إفي): يقام دربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، مساء السابع من يناير المقبل على ملعب "فيسنتي كالديون"، بحسب ما أعلنه الناديان اليوم الجمعة.

وسيكون هذا أول دربي بين الريال وأتلتيكو خلال 2015 ، علما بأن الروخيبلانكوس تأهل لثمن نهائي كأس الملك بعد فوزه على فريق الدرجة الثالثة أوسبيتاليت بمجموع (5-2) في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ32 بالبطولة.

أما الريال فتأهل إلى دور الستة عشر بعد فوزه على كورنيلا في الذهاب بنتيجة 4-1 وفي الإياب بخماسية نظيفة.

ويعد أول أسبوع في 2015 ناريا بالنسبة لريال مدريد، إذ يواجه فالنسيا خامس الدوري الإسباني يوم الرابع من يناير في الليجا، وبعده بثلاثة أيام يلتقي بالروخيبلانكوس.

وكان أتلتيكو وريال مدريد قد تواجها الموسم الماضي في نصف نهائي بطولة الكأس، ولكن الملكي تفوق وتأهل إلى النهائي لمواجهة برشلونة ثم توج باللقب.

وسيستهل أتلتيكو مبارياته في العام الجديد في الثالث من يناير المقبل أمام ليفانتي في الجولة الـ17 من الليجا، أما الملكي فسيواجه فالنسيا في اليوم التالي.

وستنطلق مباريات ذهاب دور الـ16 في كأس الملك في 6 يناير بلقاء سيلتا فيجو أمام أثلتيك بلباو، ومالاجا مع ليفانتي.

وفي اليوم التالي ستقام مباريات أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وفياريال مع ريال سوسييداد، وألميريا أمام خيتافي، وفالنسيا مع إسبانيول، بينما ستختتم في 8 يناير بمباراتي غرناطة وإشبيلية، ثم برشلونة مع إلتشي.