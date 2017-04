وفاة النجمة الإيطالية فيرنا ليزا عن 78 عاماً

توفيت النجمة الإيطالية Virna Lisi الشهيرة بجمالها عن عمر ناهز الـ78 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقد أصدرت عائلة الراحلة بياناً أكدت فيه خبر الوفاة، من دون ذكر المكان الذي توفيت فيه.

وحقّقت Virna، التي اشتهرت بجمالها وخصلات شعرها الشقراء، شهرة واسعة خلال ستينات القرن الماضي، وشاركت في عدد من الأفلام التي كانت بمثابة علامات بارزة في تاريخ السينما، مثل فيلم " How to Murder Your Wife " أمام Jack Lemmon، في عام 1965. كذلك، نالت أيضاً جائزة مهرجان "كان" السينمائي في عام 1994 عن دورها في المسلسل الفرنسي التاريخي "La Reine Margot".

