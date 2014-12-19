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مي عز الدين: أنا في مهمة صعبة لإيجاد عمل درامي

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مي عز الدين: أنا في مهمة صعبة لإيجاد عمل درامي مي عز الدين: أنا في مهمة صعبة لإيجاد عمل درامي

السبت 20-12-2014 17:44

أكدت الفنانة مي عز الدين أنها تبحث وبشكل دائم عن سيناريو مسلسل جديد تتواجد به خلال العام القادم، مضيفة "خاصة أنني عشقت العمل في دراما رمضان ،لأنه حقق لي خلال السنوات الماضية تواجداً حقيقياً وشعبية ضخمة من خلال المسلسلات التي قدمتها، ورغم رغبتي في إيجاد عمل سينمائي إلا أنني لم أستطع أن أجد في كل الأعمال التي عرضت عليّ ما يناسب الحالة السينمائية الحالية. فقررت على الفور التركيز في الدراما لأنني لا يمكن أن أقدم عملاً غير جيد مهما كانت الإغراءات. ولذلك قررت أن أتواجد في دراما رمضان وتركيزي في إيجاد عمل جيد أعود به. وهذه مهمة صعبة لكنني بالإصرار سوف أجده وبالتالي فرصة تواجدي في السينما صعبة جداً".

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سيدتي