حمزاوي يعلن مقترحاته بشأن اجتماع مرسي.. ويؤكد: لا مزايدة على حساب مصر

رئيس حزب مصر الحرية: سأخبر الرأي العام بشفافية كاملة تفاصيل الاجتماع ونتائجه

كتب : فاطمة النشابي منذ 51 دقيقة

أعلن عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، عن اهم المقترحات التي سيقدمها حزب مصر الحرية، اليوم، خلال لقاء الرئيس محمد مرسي، لمناقشة وبحث أزمة سد النهضة وتقرير اللجنة الثلاثية.

وكتب حمزاوي، عبر حسابه الخاص على "تويتر"، أن أهم هذه المقترحات "تقديم الحكومة كشف حساب علني عن إدارتها لملف السد الإثيوبي منذ 1 يوليو ٢٠١٢، ونشر ومناقشة تقرير اللجنة الثلاثية بشفافية كاملة، بالإضافة لعرض الحكومة خطة عملها لإدارة الملف خلال الفترة القادمة ومناقشتها مع الخبراء والقوى الوطنية قبل اعتمادها".

وتابع: من أهم المقترحات أيضا "النظر في تشكيل مجموعة لإدارة الأزمة من مسؤولين وخبراء متخصصين وسياسيين مهمتها وضع سيناريوهات وبدائل متنوعة لحماية المصلحة الوطنية، والنظر في تشكيل مجموعة من مسؤولين وخبراء وسياسيين للتواصل المباشر مع إثيوبيا بجانب الجهود الرسمية، ولشرح المصالح المصرية إقليميا ودوليا"، وأضاف "سأخبر الرأي العام بشفافية كاملة عن تفاصيل الاجتماع ونتائجه، ولتذهب المزايدة على حساب مصر إلى الجحيم".

كان حمزاوي ذكر في تغريدة سابقة "إلى هواة المزايدة في دوائر قريبة مني وأخرى بعيدة عني، أشارك في اجتماع الغد بالرئاسة لمصلحة وطنية عليا هي النيل والحصول على معلومات محددة، وإن المشاركة جاءت بعد قرار بالإجماع للمكتب السياسي لحزب مصر الحرية ودون تراجع عما نراه صائبا وبعد التزام الرئاسة بشفافية عرض تقرير اللجنة الثلاثية، وأكد أنه سشيارك دون تقديم فروض للولاء أو للطاعة، بل مع تمسكه وتمسك مصر الحرية بمطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان".