3 منتجات أساسية لسن العشرينات

هناك بعض المنتجات التي يجب عليك عدم الاستغناء عنها في العشرينات والثلاثينيات والأربعينات من عمرك حتى تحافظي على بشرتك من علامات الشيخوخة المبكرة.

فلقد أثبتت الدراسات العلمية أنه يجب على كل سيدة استخدام 3 منتجات أساسية بطريقة منتظمة ودائمة للحفاظ على البشرة مشدودة وبعيدة عن علامات الشيخوخة المبكرة.

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إليك أهم هذه المنتجات:

1.واقي الشمس:

الشمس هي العامل الأساسي في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة للبشرة، كما أنها تضر بالإيلاستين الذي يجعل البشرة تبدو شابة، فيجب عليك وضع واقي الشمس دائمًا قبل الخروج من المنزل من سن العشرينات حتى الأربعينات لتقليل علامات شيخوخة البشرة.

2.مركب نياسيتاميد:

هو مركب يحتوي على فيتامين B3 وحمض النيكوتينيك اللذين يعملان على تحسين ومرونة البشرة؛ فلقد أثبتت الدراسات بأنّ هذا المنتج هو الأفضل لمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة؛ وهو متوفر في الكثير من منتجات العناية بالبشرة فابحثي عنه في مختلف المنتجات.

3.الجليكوليك أو حمض الصفصاف:

يعتبر حمض الصفصاف هو المفتاح الأساسي للحصول على بشرة مشرقة دائمًا؛ فهو يعمل على إزالة الخلايا الميتة من البشرة، ويساعد على ظهور خلايا أخرى جديدة لتكون بشرتك مشرقة ومنتعشة دائمًا، كما أنه يعمل على تقشير البشرة وتخليصها من حب الشباب. استخدميه دائمًا بعد غسل البشرة في الصباح للحصول على أفضل النتائج.

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