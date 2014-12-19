أخبار عاجلة

8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

3 منتجات أساسية لسن العشرينات

Google+ Print
3 منتجات أساسية لسن العشرينات 3 منتجات أساسية لسن العشرينات

الجمعة 19-12-2014 16:48

هناك بعض المنتجات التي يجب عليك عدم الاستغناء عنها في العشرينات والثلاثينيات والأربعينات من عمرك حتى تحافظي على بشرتك من علامات الشيخوخة المبكرة.
فلقد أثبتت الدراسات العلمية أنه يجب على كل سيدة استخدام 3 منتجات أساسية بطريقة منتظمة ودائمة للحفاظ على البشرة مشدودة وبعيدة عن علامات الشيخوخة المبكرة.

قد يعجبك: هل تريد هيفا الحصول على أرداف كيم كردشيان؟
إليك أهم هذه المنتجات:
1.واقي الشمس:
الشمس هي العامل الأساسي في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة للبشرة، كما أنها تضر بالإيلاستين الذي يجعل البشرة تبدو شابة، فيجب عليك وضع واقي الشمس دائمًا قبل الخروج من المنزل من سن العشرينات حتى الأربعينات لتقليل علامات شيخوخة البشرة.
2.مركب نياسيتاميد:
هو مركب يحتوي على فيتامين B3 وحمض النيكوتينيك اللذين يعملان على تحسين ومرونة البشرة؛ فلقد أثبتت الدراسات بأنّ هذا المنتج هو الأفضل لمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة؛ وهو متوفر في الكثير من منتجات العناية بالبشرة فابحثي عنه في مختلف المنتجات.
3.الجليكوليك أو حمض الصفصاف:
يعتبر حمض الصفصاف هو المفتاح الأساسي للحصول على بشرة مشرقة دائمًا؛ فهو يعمل على إزالة الخلايا الميتة من البشرة، ويساعد على ظهور خلايا أخرى جديدة لتكون بشرتك مشرقة ومنتعشة دائمًا، كما أنه يعمل على تقشير البشرة وتخليصها من حب الشباب. استخدميه دائمًا بعد غسل البشرة في الصباح للحصول على أفضل النتائج.

سيعجبك أيضاً:

خاص سيدتي: تقنيات التخلص من الهالات السوداء من دون جراحة

" نفرتيتي ليفت" آخر صيحات عمليات التجميل لعام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي