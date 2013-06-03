خلفان: الإخوان يكرهون الإمارات لأنهم لا يستطيعون محاكاتها في التقدم

قائد شرطة دبي: الإمارات تسير والكلاب تعوي

كتب : فاطمة النشابي منذ 18 دقيقة

قال ضاحي خلفان قائد شرطة دبي، إن كراهية الإخوان للإمارات دليل فشل أنهم لن يفلحوا في صناعة دولة تقدم الرخاء واﻻزدهار كاإمارات، فهم "حسدة حسبي الله عليهم، فمسيرة الإمارات تنطلق والكلاب تنبح".

وتابع خلفان، عبر حسابه الخاص على "تويتر": "من فضل الله علينا أنه ما عادى بلد اإمارات إﻻ حل به من الفقر والتخلف والتردي، والإخوان عادوا اإمارات وصالحوا إسرائيل وسيندمون أكبر ندم".

وأضاف "شخصيا أقر للإخوان بشيء واحد أﻻ وهو أنهم صناع هدم ﻻ بناء، الله يرحم أنور السادات".