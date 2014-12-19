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إطلالات أحلام الأكثر إثارة للجدل في العام 2014

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إطلالات أحلام الأكثر إثارة للجدل في العام 2014 إطلالات أحلام الأكثر إثارة للجدل في العام 2014

الجمعة 19-12-2014 17:54

منذ مدّة ونحن نلاحظ كيف أنّ أسلوب أحلام في الموضة قد تغيّر، وكيف أنّ خياراتها أصبحت أكثر عصريّة وتميّزاً. وفي هذا العام، وخاصّة في الموسم الجديد من Arab Idol الذي يعرض حاليّاً على التلفاز، أطلّت أحلام بالكثير من الإطلالات التي غلب عليها التنوّع ومواكبة الموضة، بعضها كان مميّزاً وجميلاً، وبعضها كان مبالغاً فيه ومتكلّفاً... جمعنا لك هنا مجموعة من أبرز إطلالات أحلام لهذا العام. شاهديها بالصور واختاري منها ما يعجبك وما تعتقدين أنّه مبالغ فيه أو مثير للجدل.
ونقول لأحلام، حافظي على عصريّتك وثقتك بالنفس، هذا العام وكلّ عام...

 

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