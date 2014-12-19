سفير مصر: القاهرة تدعم إجراء حوار لبناني للتوافق على رئيس جديد

أكد السفير المصري في لبنان، الدكتور محمد بدر الدين زايد، أن مصر تدعم بقوة إنهاء حالة الفراغ الرئاسي في لبنان المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر، معرباً عن تأييد القاهرة لإجراء حوار سياسي داخلي في لبنان بغية التوافق على رئيس جديد للبلاد.

وأوضح السفير، عقب زيارته، صباح الجمعة، للرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان للتعزية في وفاة والدته، أن مصر تولي اهتماماً كبيراً لاستعادة لبنان دوره الحضاري والثقافي الهام في المنطقة، وأنها ستدعم الخيار الذي يتوافق حوله الشعب اللبناني، معرباً عن تطلعه لأن يحقق الحوار السياسي مصلحة الشعب اللبناني الشقيق، ويلبي تطلعاته المشروعة في تحقيق الأمن والاستقرار.

واستعرض السفير المصري خلال لقائه مع الرئيس سليمان، العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ولبنان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى التطرق للقضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.