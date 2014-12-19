النيابة تأمر بضبط طبيب شهير لاتهامه بممارسة الرذيلة مع ممرضة

أحالت نيابة حلوان قضية ممارسة طبيب شهير وصديقه الرذيلة مع ممرضته بحلوان إلى النيابة الكلية بجنوب القاهرة لاستكمال التحقيقات وتحديد جلسة لنظر القضية. وأمرت النيابة بضبط وإحضار الطبيب المتهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على مواطن بحلوان لاتهامه وطبيب شهير «هارب» بممارستهما الرذيلة وهتك عرض ممرضة تعمل لدى الطبيب في عيادته الخاصة بالمنطقة، بعد أن تقدم زوجها ببلاغ ضد المتهمين يفيد بذلك.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من مواطن يدعى «م. ع» زوج «أ» تعمل ممرضة بعيادة طبيب شهير بحلوان يدعى «أ.ز» يبلغ من العمر56 عاما ومرشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، بأن الطبيب وكبير الفنيين بمصلحة الصرف الصحي يدعى «أ.أ» متهمان بممارسة الرذيلة وهتك عرض الممرضة داخل عيادة الطبيب.

كشفت التحقيقات أن مقدم البلاغ زوج المتهمة، واتهم فيه الدكتور وكبير الفنيين بمصلحة الصرف الصحي بممارسة الرذيلة مع زوجته.

> اعترف متهم في الواقعة وكانت النيابة قد أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد حبسه على ذمة القضية.