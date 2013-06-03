المُحلى الصناعى "سبلينتا" يرفع الأنسولين فى الدم

حذرت دراسة طبية من أن المحليات الصناعية قد لا يقتصر دورها على جعل الأطعمة والمشروبات ذات مذاق أفضل أو محبب، بل تؤثر على آلية التمثيل الغذائى لتعمل على رفع مستوى الأنسولين فى الدم.

وكشف الباحثون أنه حال استمرار هذا الارتفاع مع مواصلة تناول هذه المحليات الصناعية فإن الشخص فى نهاية الأمر يكون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر النوع الثانى.

أوضح الباحثون أن المحلى الصناعى الأشهر حول العالم "سبلينتا" يمكن أن يعطى المذاق المحبب للكثيرين إلا أن احتواءه على "الجلوكوز" يعمل على تغيير آلية تمثيل الجسم للسكر وذلك من خلال رفع مستوى الأنسولين فى الجسم وهو أحد الآثار الجانبية التى قد تؤدى إلى زيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر النوع الثانى.

وأوضح يانينا بيبينو أستاذ مساعد فى كلية الطب جامعة "واشنطن" أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث فى هذا الصدد للوقوف على مدى تأثير وفاعلية هذه النظرية مع مراقبة تأثير استخدام هذه المحليات الصناعية على المدى الطويل ومدى أضرارها.

وكان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على أكثر من 17 شخصا ما بين بدين ومعتدل القوام لتقييم مدى تأثير استهلاك المحليات الصناعية خاصة "سبلينتا".

وأشارت المتابعة إلى أن الأشخاص الذين دأبوا على تناول المحليات الصناعية خاصة "سبلينتا" ارتفعت بينهم معدلات الأنسولين فى الدم بنسبة 23% ليصبحوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر النوع الثانى بالمقارنة بالأشخاص الذين تناولوه بصورة موسمية.