أكراد العراق يحررون جبل سنجار المحاصر ويطلقون سراح المئات

قال مسرور البرزاني رئيس مجلس الأمن القومي لإقليم كردستان إن مقاتلي البيشمركة الأكراد نجحوا في الوصول الى جبل سنجار بالعراق وحرروا مئات كان تنظيم داعش يحاصرهم هناك.

وقال البرزاني أن البشمركة تمكنوا من الوصول للجبل وأنه تم تحرير منطقة واسعة وأضاف أن مئة من مقاتلي داعش قتلوا.

وتابع أن هناك ممرا مفتوحا الآن وعبر عن أمله في تحرير باقي منطقة سنجار من داعش.

وأنهى هذا الهجوم المدعوم بالضربات الجوية الأمريكية معاناة المئات من الاقلية اليزيدية العراقية على مدى شهور إذ كانوا محتجزين على الجبل منذ أن اقتحم مقاتلو داعش سنجار وأجزاء اخرى خاضعة لسيطرة الأكراد في شمال العراق في أغسطس الماضى.

وقال البرزاني أن كل اليزيديين الذين كانوا محتجزين على الجبل أصبحوا الان أحرارا.

وأضاف ان البشمركة لم تبدأ بعد اجلاءهم.

وبدأ مقاتلو البيشمركة هجومهم يوم الأربعاء لكسر حصار الجهاديين للجبل ولبلدة سنجار.

وتقدم البشمركة من زمار إلى الشرق من سنجار واستعادوا 700 كيلومتر مربع على مدى يومين.

ونفذت الولايات المتحدة ضربات جوية مستخدمة 45 طائرة مقاتلة دعما للمقاتلين الأكراد يوم الأربعاء فضلا عن غارتين قرب سنجار.

وظهر أثر الضربات الجوية يوم الخميس بوضوح.

وقال مقاتلو البيشمركة إن مقاتلي داعش كانوا يحاولون الاحتماء من الضربات الجوية.

وقال أحد عناصر البشمركة الذي التقط لنفسه صورة مع جثة في الخلفية على هاتفه المحمول “أجمل إحساس هو قتل العدو… انظر الى لحيته .. هذا الوغد.”

وكتبت عبارة “أملاك الدولة الإسلامية” على منازل في قرية قريبة.

ولم يتمكن الاكراد حتى الآن من استعادة بلدة سنجار نفسها لكن تحرير اليزيديين من الجبل يمثل انتصارا للاكراد بعد انتصارات داعش على مقاتلي البيشمركة هذا الصيف حسب ما ذكرت “رويترز”.