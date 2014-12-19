تنفيذ 308 حكمًا على متهمين هاربين ببني سويف

شنت مديرية الأمن بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامي مدير الامن حملة تفتيشية، قامت بتنفيذ 308 حكماً عبارة عن ( 149حبس جزئي – 40حبس مستأنف – 69غرامات جزئية- 10غرامات مستأنفة – 40مخالفة ).

وتم ضبط 759 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط إخوانيين مطلوب ضبطهما في إحدي القضايا لإتهامهما بالإنتماء لجماعة الإخوان المحظورة والمشاركة في تنظيم مسيرات وقطع الطريق بمركز الواسطي شمال المحافظة، ورمضان عوض الله مرعي 21 سنة – عامل مقيم قرية دنديل – مركز ناصر شمال المحافظة مطلوب في جنحة ( مشاجرة وإحرازسلاح اَلي )، وعصام عويس عراقي 18 ستة – عاطل ، بلفيا – مركز بني سويف محكوم عليه غيابياً بالسجن 10 سنوات والإيداع بمؤسسة الأحداث في جناية (سرقة بالإكراه ) بمركز بني سويف.