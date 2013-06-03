التخدير الكامل يزيد مخاطر الإصابة بخرف الشيخوخة بنسبة 35%

حذرت دراسة طبية من أن التعرض للتخدير الكامل بصورة متكررة يزيد بنسبة 35% مخاطر الإصابة بخرف الشيخوخة بين كبار السن.

وأوضح الباحثون أن الاختلال المعرفى ما بعد الجراحة أحد الأعراض الشائعة بين كبار السن ممن يخضعون لجراحات كبرى تتطلب التخدير الكامل.

وأشارت الأبحاث إلى وجود علاقة وارتباط بين الاختلال المعرفى وفرص تطور الإصابة بخرف الشيخوخة بين كبار السن بسبب آلية المرضية المشتركة من خلال تراكم طبقات "البيتا أميولويد" المسببة لخرف الشيخوخة.

وكان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على أكثر من 9 آلاف مسن يعانون من خرف الشيخوخة وتعرضوا للخضوع للجراحات خلال الفترة من عام 1999 وحتى 2000.

وأشارت المتابعة إلى أن كبار السن الذين تخطوا الخامسة والستين وتعرضوا لإجراء جراحة أكثر من مرة كانوا الأكثر عرضة بنسبة 29 % للإصابة بخرف الشيخوخة بالمقارنة بكبار السن الذين خضعوا لمثل هذه الجراحات لنحو مرة واحدة.