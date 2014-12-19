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استمرار توافد أعضاء نادي قضاة مصر للتسجيل بكشوف الجمعية العمومية‎

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استمرار توافد أعضاء نادي قضاة مصر للتسجيل بكشوف الجمعية العمومية‎ استمرار توافد أعضاء نادي قضاة مصر للتسجيل بكشوف الجمعية العمومية‎

المستشار أحمد الزند

استمر توافد أعضاء نادي القضاة للتسجيل بكشوف الجمعية العمومية لنادى قضاة المنعقدة بمقر النادى بوسط القاهرة، وذلك تحت إشراف المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، تمهيداً لإجراء انتخابات التجديد الثلثى لعضوية مجلس الإدارة التى من المقرر إجراءها عقب اكتمال النصاب القانوني.

ويذكر أن الانتخابات وسط منافسة على مقعدين للنيابة العامة، يتنافس عليهما 3 مرشحين، بينهم مرشحان ضمن قائمة المستشار أحمد الزند، وهما المستشار سامح السروجى، رئيس النيابة وعضو مجلس الإدارة الحالى، وأحمد عبد الفتاح عبد المعطى، وكيل النائب العام، إلى جانب منافسة كريم عثمان وكيل النائب العام لهما.

وكان قد سبق فوز قائمة المستشار الزند بالتزكية بالنسبة لثلاثة مقاعد، حيث فاز المستشار أحمد المنشاوى عن مقعد المستشارين، والمستشاران حمدى عبد التواب، وأحمد فرج زاهر، عن مقعدى رؤساء المحاكم والقضاة.

المراسل: شمس الدين مرتضى

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